Predstava “Kauboji” u mitrovačkom pozorištu

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Ljubitelji teatra u Sremskoj Mitrovici moći će u petak, 18. septembra, od 20 časova u Pozorištu „Dobrica Milutinović” da pogledaju predstavu „Kauboji” u izvođenju Pozorišta „Prijedor”, u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji”. Ova dinamična priča u režiji Davida Alića, nastala po tekstu Saše Anočića, donosi spoj humora, muzike i emocija kroz avanturu reditelja koji sa šest amatera pokušava da režira vestern. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice vas čekaju u pozorištu svakog radnog dana od 8 do 15 časova.