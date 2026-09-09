Repertoar mitrovačkog pozorišta

preuzeta fotografija

Ljubitelji filma u Sremskoj Mitrovici moći će u subotu, 12. septembra, da pogledaju tri projekcije u Pozorištu „Dobrica Milutinović”.

Najmlađe očekuju sinhronizovani animirani naslovi – „Patrolne šape – Dino avantura” prikazuje se od 15 sati, a „Malci i monstrumi” od 17 časova. Za večernji termin od 19 časova zakazano je ostvarenje „Odiseja”, koje će biti emitovano uz prevod.

Karte po ceni od 300 dinara prodaju se na biletarnici radnim danima od 8 do 15 časova (od 7. septembra), kao i u subotu od 13 do 19 sati. Rezervacija ulaznica nije izvodljiva. Iz ove ustanove napominju da je u salu zabranjeno unositi grickalice i piće, kao i snimati projekcije. Kako se filmovi ne bi ometali, posetioce pozivaju da stignu na vreme, najkasnije 15 minuta pre početka.