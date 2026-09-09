Nedimović obišao radove u severnoj Mačvi (Video)

Aktuelno Vesti Sremska Mitrovica | September 9, 2026

preuzeta fotografija

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišao je radove na rekonstrukciji putne infrastrukture u severnom delu Mačve, na potezu od Mačvanske Mitrovice, preko Salaša Noćajskog i Noćaja, do Radenkovića. Trenutno se intenzivno radi na dve ključne deonice: Noćaj – Radenković u dužini od 5 kilometara i Noćaj – Salaš Noćajski u dužini od 5,4 kilometra. Ova kapitalna ulaganja obuhvataju obnovu preko 10 kilometara lokalnih puteva koji nisu rekonstruisani decenijama, što će značajno unaprediti javni prevoz i svakodnevni život meštana, a pored toga najavljena je i izgradnja vodovoda u Radenkoviću.

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