22. sednica SO Inđija 10. septembra

Za 10. septembar zakazana je 22. sednica Skupštine opštine Inđija, na kojoj će odbornici razmatrati više tačaka iz oblasti poljoprivrede, urbanizma, infrastrukture, javnih službi i obrazovanja. Među najvažnijim tačkama su izmene Programa podrške poljoprivrednoj politici i ruralnom razvoju za 2026. godinu, kao i planovi za delove blokova 53 i 54 u Inđiji i vikend zonu u Novom Slankamenu.

Na dnevnom redu su i izmene odluka koje se odnose na opštinske puteve i ulice, bašte ugostiteljskih objekata i sastav Izborne komisije. Odbornici će razmatrati i pitanja vezana za JP „Ingrin” i Narodnu kuhinju Crvenog krsta Inđija, kao i imenovanje školskih odbora u obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine.