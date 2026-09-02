Savska voda ispravna za kupanje

Javno komunalno preduzeće „Komunalije” iz Sremske Mitrovice saopštilo je da rezultati analize vode Save, obavljene 26. avgusta 2026. godine, pokazuju da voda na Gradskoj plaži odgovara propisanim standardima kvaliteta.

Analizirani su uzorci sa Male plaže, početka plaže i lokaliteta „Dispanzer”, a ispitivanja fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara izvršio je Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Građanima se preporučuje oprez prilikom kupanja, posebno nakon jakih kiša, kao i obavezno tuširanje čistom vodom po izlasku iz Save. Posebna pažnja savetuje se roditeljima male dece.

Iz „Komunalija” apeluju na posetioce da poštuju pravila ponašanja na Gradskoj plaži i zabranu igre loptom u za to označenim delovima.