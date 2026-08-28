Izmenjen režim saobraćaja u Sremskoj Mitrovici

Zbog održavanja gastro-vinskog festivala „Vinski park”, u subotu, 29. avgusta, u Sremskoj Mitrovici biće izmenjen režim saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja biće na snazi od 16 časova 29. avgusta do jedan sat posle ponoći, odnosno do 1 čas 30. avgusta. Za saobraćaj će biti zatvoren deo Ulice Vuka Karadžića, na potezu od kružne raskrsnice „Carska palata” do raskrsnice sa Parobrodskom ulicom. Tokom trajanja obustave, vozila će biti preusmerena na kružnoj raskrsnici „Carska palata”, kao i na raskrsnici Ulice Vuka Karadžića i Parobrodske ulice. Iz „Sirmijum puta” apeluju na vozače da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce kretanja. Izmena režima saobraćaja uvodi se zbog održavanja „Vinskog parka”, jedne od većih letnjih manifestacija u Sremskoj Mitrovici.