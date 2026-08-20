Sednica Skupštine u Mitrovici 27. avgusta

Osamnaesta sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica biće održana u četvrtak, 27. avgusta, sa početkom u 10 časova, u sali I Skupštine grada. Na dnevnom redu naći će se 11 tačaka. Među najvažnijim su izmene i dopune gradskog budžeta za 2026. godinu, kao i izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. Odbornici će razmatrati i izmene kadrovskog plana, više predloga za izradu i izmene planova detaljne regulacije, kao i izmene programa uređenja i raspolaganja građevinskim zemljištem. Pred odbornicima će biti i odluka o promotivnoj ceni priključenja na gasnu mrežu stambenih jedinica u naselju „Matija Huđi”, izveštaji o radu javnih preduzeća, kao i izveštaj o stanju sigurnosti saobraćaja na teritoriji grada u prvoj polovini 2026. godine. Sednica će biti završena tačkom koja se odnosi na izbore i imenovanja.