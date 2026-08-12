Muzej Srema organizuje radionice na Savi

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Muzej Srema i ovog leta priprema zanimljiv program za sve ljubitelje istorije, umetnosti i kreativnog stvaralaštva. Na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici biće održane kreativne radionice posvećene antičkom nasleđu ovog grada. Program počinje 12. i 13. avgusta, kada će tema biti „Antička memorija – Oblici antičkog sveta”, dok su za 14. i 15. avgust pripremljene radionice pod nazivom „U fragmentima – Oblici antičkog sveta”. Radionice će se održavati od 17 do 20 časova, a učesnici će kroz crtanje i kreativni rad imati priliku da upoznaju antičku prošlost Sremske Mitrovice na zanimljiv i drugačiji način.