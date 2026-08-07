Šidsko kulturno leto (Video)

Vesti Šid | August 7, 2026

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Šid će i ovog avgusta biti mesto susreta ljubitelja kulture, muzike i tradicije. U okviru Šidskog kulturnog leta, od 16. do 19. avgusta, biće organizovano više programa – od književne večeri i koncerta, do Vinarske noći .

ŠIDSKO KULTURNO LETO 2026

16. AVGUST – XI VIŠNjICEVA SUSRETANJA
KNjIŽEVNO VEČE – TRG KULTURE, 20 ČASOVA

17. AVGUST – „NIT KOJA NAS VEZUJE”
KONCERT SKUD-A „SVETI SAVA” – TRG KULTURE, 20 ČASOVA

18. AVGUST – VINARSKA NOĆ
KARAĐORĐEVA ULICA, 19 ČASOVA

19. AVGUST – KONCERT ACE PEJOVIĆA
KARAĐORĐEVA ULICA, 21 ČAS

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