Šidsko kulturno leto (Video)

Šid će i ovog avgusta biti mesto susreta ljubitelja kulture, muzike i tradicije. U okviru Šidskog kulturnog leta, od 16. do 19. avgusta, biće organizovano više programa – od književne večeri i koncerta, do Vinarske noći .
16. AVGUST – XI VIŠNjICEVA SUSRETANJA
KNjIŽEVNO VEČE – TRG KULTURE, 20 ČASOVA
17. AVGUST – „NIT KOJA NAS VEZUJE”
KONCERT SKUD-A „SVETI SAVA” – TRG KULTURE, 20 ČASOVA
18. AVGUST – VINARSKA NOĆ
KARAĐORĐEVA ULICA, 19 ČASOVA
19. AVGUST – KONCERT ACE PEJOVIĆA
KARAĐORĐEVA ULICA, 21 ČAS