VučIć najavio nove puteve za Srem i Mačvu (Video)

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin – Sremska Rača, kao i da će uskoro biti pušteno u saobraćaj prvih pet kilometara saobraćajnice od granice prema Bijeljini. Govoreći na skupu u Banovom Polju kod Bogatića, istakao je da je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra za izgradnju deonice do granice sa Bijeljina .

Vučić je naglasio i da predstoji izgradnja puta do Ravnja, ocenjujući da će realizacija ovih infrastrukturnih projekata značajno unaprediti saobraćajnu povezanost i doprineti daljem razvoju Mačve i Srema.