MUP: Povećati opreznost prema dvotočkašima

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Od juče, na putevima u Republici Srbiji evidentirano je 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 66 osoba. Od početka ovog meseca, u saobraćajnim nezgodama život je izgubilo 11 osoba, od kojih je svaka treća bila vozač dvotočkaša. Apelujemo na vozače da obrate posebnu pažnju na motocikliste, posebno na putevima koji podrazumevaju vožnju većom brzinom, u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost ugrožena i najmanjim kontaktom sa drugim vozilom. Podsećamo motocikliste da je korišćenje zaštitne opreme i kacige obavezno i da značajno smanjuje posledice saobraćajnih nezgoda. Apelujemo na vozače da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima u saobraćaju i da poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju , poručuju iz Uprave saobraćajne policije.