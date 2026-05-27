Obustava saobraćaja u ulici Marsilijeva (Video)

U Sremskoj Mitrovici se od 25.05 . do 05.06., od 9 do 14 časova, za saobraćaj zatvara Marsilijeva ulica zbog izvođenja radova na preventivnom remontu i zameni armirano-betonskih stubova na više lokacija u ulici. Takođe, preduzeće ” Sirmijum put” doo , kao upravljač putne infrastrukture, obaveštava građane da će doći do povremene i potpune obustave saobraćaja i na opštinskom putu Bešenovački Prnjavor – Crveni Čot, u periodu od 26.05 . do 18.06.2026. godine. Na predmetnom putu saobraćaj će se odvijati prema izmenjenom režimu zbog snimanja kadrova filma od strane firme ” BB PRODUCTIONS” iz Beograda. Dani kada se vrši potpuno i delimično zatvaranje opštinskog puta Bešenovački Prnjavor – Crveni Čot su sledeći:

26.05.2026. god. privremeno zatvaranje jedne trake od 10 do 16 časova

28.05.2026. god. povremena obustava od 3 do 5 minuta u periodu od 12 do 16 časova

13.06.2026. god. privremeno zatvaranje jedne trake sa naizmeničnim propuštanjem

14-17.06.2026. god. potpuna obustava od 6 do 24 časa

18.06.2026. god. privremeno zatvaranje sa naizmeničnim propuštanjem