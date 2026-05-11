Izmenjen režim saobraćaja u ulici Petra Preradovića

Zbog velikih infrastrukturnih radova u sremskomitrovačkoj ulici Petra Preradovića, od danas je izmenjen režim saobraćaja u tom delu grada. Kako je ranije saopšteno iz JP „Sirmium put”, od 11. maja do 11. juna 2026. godine biće potpuno obustavljen saobraćaj u delu Ulice Petra Preradovića, od raskrsnice sa Ulicom Tarasa Ševčenka do kružne raskrsnice „Blok B”. Učesnici u saobraćaju se pozivaju da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju i koriste alternativne pravce tokom trajanja radova. Podsećamo, radovi u tom kraju se izvode u okviru projekta rekonstrukcije i dogradnje saobraćajnice, izgradnje atmosferske kanalizacije, novih parking prostora, biciklističkih i pešačkih staza, javne rasvete. Reč je o jednoj od većih rekonstrukcija saobraćajne infrastrukture u Sremskoj Mitrovici.