Filmski vikend u mitrovačkom pozorištu

U Pozorištu Dobrica Milutinović, ljubitelje filma očekuje trodnevni program od petka, 15. maja, do nedelje, 17. maja. Na repertoaru su tri filmska naslova različitih žanrova. U petak , 15. maja: „Đavo nosi Pradu 2″, u subotu 16. maja „Žetva”, inspirisana romanom „Srpsko srce Johanovo”, i u nedelju 17. maja domaći film „Sportsko srce”. Sve projekcije počinju u 20 h , a prodaja karata po ceni od 400 dinara je u toku radnim danima od 08 do 15 h u prostorijama pozorišta i na dan projekcije, dva sata pre početka filma.