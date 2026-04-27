Tri osobe izgubile život

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 : 30 časova na auto-putu Šabac-Ruma, u kojoj su, prema prvim informacijama, tri osobe izgubile život.

Prema nezvaničnim saznanjima, do udesa je došlo kada je vozač automobila marke ” ford”, tamno sive boje, vozio u suprotnom smeru brzinom od oko 130 kilometara na čas i sudario se sa ” golfom” crne boje. Oba vozila su pretrpela veliku materijalnu štetu.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima. Na terenu su policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, a saobraćaj na deonici od Šapca ka Rumi trenutno je obustavljen .