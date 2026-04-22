Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 22. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
INĐIJA – SLOGA ČONOPLJA (3-2)
OFK VRBAS – JEDINSTVO STARA PAZOVA (1-0)
GFK SLOVEN RUMA – SLOBODA DONJI TOVARNIK (1-0)
MLADOST BAČKI JARAK – DINAMO 1945 PANČEVO (3-3)
VETERNIK – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (1-2)
OFK KIKINDA – ŽELEZNIČAR INĐIJA (0-2)
NEDELJA:
MLADOST OMOLJICA – OMLADINAC NOVI BANOVCI (2-1)
HAJDUK DIVOŠ – NAFTAGAS ELEMIR (0-2)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 22. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – BORAC ŠAJKAŠ (3-1)
RADNIČKI 1910 ŠID – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (0-6)
ŠUMAR OGAR – RADNIČKI NOVA PAZOVA (0-0)
HAJDUK BEŠKA – DUNAV STARI BANOVCI (1-0)
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – JEDINSTVO RUMENKA (3-0)
NEDELJA:
LSK LAĆARAK – PODUNAVAC BELEGIŠ (2-0)
TSK TEMERIN – SLOGA TEMERIN (0-3)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – JADRAN GOLUBINCI (1-0)
SREMSKA LIGA, 22. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – LJUKOVO (4-0)
PODRINJE M. MITROVICA – ČSK ČORTANOVCI (2-1)
NEDELJA:
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – NAPREDAK POPINCI (1-1)
KAMENI AŠANJA – 1. MAJ RUMA (3-1)
SLOGA VOGANJ – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (3-2)
POLET NOVI KARLOVCI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (1-2)
JEDINSTVO RUMA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (4-2)
SREMAC VOJKA – BORAC 1925 MARTINCI (1-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 19. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
KRUŠEDOL – JEDINSTVO PLATIČEVO (3-3)
KUPINOVO – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (4-1)
OFK BRESTAČ – HRTKOVCI (4-1)
SLOGA MARADIK – MLADOST BUĐANOVCI (7-0)
SREMAC DOBRINCI – POLET NIKINCI (0-2)
GRANIČAR OBREŽ – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (2-2)
CAR UROŠ JAZAK – PLANINAC RIVICA (7-0)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 19. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
JEDINSTVO MOROVIĆ – GRANIČAR ADAŠEVCI (1-2)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – FRUŠKA GORA RUMA (5-0)
BORAC RADENKOVIĆ – GRANIČAR JAMENA (5-0)
NAPREDAK VAŠICA – SLOGA 1919 ERDEVIK (2-2)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (2-3)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (0-3)
OFK BOSUT – GRANIČAR KUZMIN (2-3)
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 10. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
GRANIČAR GRABOVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC (0-1)
BORAC STEJANOVCI – PSK PUTINCI (6-0)
DONJI PETROVCI – JEDINSTVO KRALJEVCI (0-1)
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – BORAC KLENAK (6-0)
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 15. KOLO (16.30 ČASOVA):
NEDELJA:
SLOVEN SIBAČ – LOVAC KARLOVČIĆ (5-2)
SLOGA KRNJEŠEVCI – SREMAC DEČ (1-3)
VITEZ SUBOTIŠTE – SU ROMA SREM SURDUK (3-3)
VOJVODINA NERADIN – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (0-5)
DUNAV NOVI SLANKAMEN – RUDAR VRDNIK (1-4)
GFL SREMSKA MITROVICA, 10. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – SLOGA ČALMA (NEMAMO REZULTAT!!!)
NEDELJA:
BSK BEŠENOVO – BORAC VELIKI RADINCI (2-6)
OFK SPARTA GRGUREVCI – SREMAC JARAK (5-1)
PLANINAC LEŽIMIR – SLOBODA ŠAŠINCI (0-4)
OPŠTINSKA LIGA ŠID, 9. KOLO (17 ČASOVA):
NEDELJA:
SREMAC BERKASOVO – JEDNOTA ŠID (1-4)
BORAC ILINCI – JEDINSTVO LJUBA (3-0)
OMLADINAC BATROVCI – OFK BINGULA (4-3)
OFK BAČINCI – SINĐELIĆ GIBARAC (2-1)
(Redakcija)