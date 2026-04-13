Postavljen ogroman krst u PP “Mali Bosut” (Foto)

U Parku prirode Mali Bosut u Batrovcima, na Veliku subotu postavljen je jarbol sa državnim zastavama i masivni krst. Krst u Parku prirode Mali Bosut je visine 12 metara, dok je raspon krakova šest metara. Da podsetimo, Mali Bosut je prvi park prirode na teritoriji šidske opštine. Na osnovu predloga Ministarstva za zaštitu životne sredine, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o proglašenju parka prirode. Zaštićeno područje obuhvata severozapadni deo donjeg toka reke Bosut, dužine 8 kilometara, od državne granice sa Hrvatskom do auto – puta E-70. Zaštićeno područje se nalazi unutar katastarskih opština Batrovci, Vašica i Adaševci. Postavljanje krsta, kako kažu nadležni, ima simboličan karakter koji se uklapa u širi trend podizanja velikih krstova kao spomen – obeležja i duhovnih simbola širom Srbije.