VASKRŠNJA POSLANICA SPC: “Samo praštanjem možemo prekinuti krug mržnje”

U svojoj Vaskršnjoj poslanici, poglavar Srpske pravoslavne crkve, Patrijarh Porfirije, upozorio je na duboke globalne krize, ali i pozvao na jedinstvo srpskog naroda, posebno sa Srbima na Kosovu i Metohiji, ističući da se krug mržnje može prekinuti jedino praštanjem.

“Nije dovoljno voleti Kosovo i Metohiju samo na rečima, već se ljubav mora pretočiti u dela”, poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije u Uskršnjoj poslanici, rekavši da se ne sme dopustiti da se Srbi sa Kosova i iz Metohije predstave kao prepreka ili smetnja nekom budućem, navodno boljem životu.

“Bez njih, bez naših kosovsko-metohijskih Srba, bez Srba Stare Srbije, nema boljeg života ni za koga od nas. Svi smo mi jedan narod i jedno telo u Hristu, povezano istom verom i istim stradanjem, ali i istom nadom i istim proslavljenjem”, rekao je patrijarh.

Govoreći o savremenim svetskim prilikama, patrijarh je ukazao da se posledice globalnih kriza najčešće mere ekonomskim pokazateljima, dok se u drugi plan stavljaju ljudske tragedije, poput stradanja nevinih i patnje miliona ljudi širom sveta.

“Upravo takva perspektiva, u kojoj se materijalna dobit stavlja ispred ljudskog života, nije samo dovela do ratova i nepravdi – ona se njima i učvršćuje. To je veliki poraz nas ljudi”, poručio je Porfirije.

Pozivajući se na biblijska upozorenja o vremenima nemira, Porfirije je ocenio da danas živimo u svetu obeleženom sukobima, nesigurnošću i dubokim podelama među narodima. Kako je naveo, urušavanje sistema vrednosti i sve češća kršenja međunarodnih dogovora dodatno produbljuju nepoverenje i nestabilnost.

Poseban akcenat u poslanici stavljen je na značaj praštanja kao ključnog odgovora na savremene izazove. Patrijarh je istakao da praštanje nije samo moralni čin, već istinska potvrda vere i učestvovanje u duhu Vaskrsenja.

“Osveta je raspeće bez vaskrsenja, a nepraštanje i mržnja su smrt i zauvek zapečaćeni grob“, ukazao je patrijarh. Kada opraštamo i u neprijatelju prepoznajemo brata, tada biramo život, poručio je Porfirije.

Zaključujući poslanicu, patrijarh je uputio tradicionalni uskršnji pozdrav vernicima: “Hristos Vaskrse“, uz poruku nade da ljubav, vera i jedinstvo mogu nadvladati sve podele i krize savremenog sveta.

Izvor: Info SPC