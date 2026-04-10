Sigurnost i tokom praznika: Dežurna služba JP „Srem-gas” dostupna 24 časa

Tokom predstojećih uskršnjih praznika, potrošačima će neprekidno biti na raspolaganju Dežurna služba JP „Srem-gas” Sremska Mitrovica, kako bi se obezbedila sigurnost i kontinuitet u snabdevanju prirodnim gasom, saopšteno je iz tog preduzeća.

Korisnici se u slučaju potrebe mogu obratiti Dežurnoj službi putem telefona 064/8894 580, koji će biti aktivan tokom celog prazničnog perioda.

Iako preduzeće neće raditi u petak, 10. aprila i ponedeljak, 13. aprila, nadležne ekipe biće u pripravnosti za sve hitne intervencije i podršku korisnicima. Iz JP „Srem-gas” apeluju na potrošače da u slučaju bilo kakvih problema ili sumnji na kvar odmah kontaktiraju Dežurnu službu, kako bi se pravovremeno reagovalo i obezbedila bezbednost svih korisnika.