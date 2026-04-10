“Promocija trgovine na istoku”

preuzeta fotografija

Privredna komora Vojvodine , kroz saradnju sa projektom „Promocija trgovine na istoku” (Trade Promotion East), koji sprovodi Međunarodni trgovinski centar (ITC), a finansira Vlada Švajcarske, organizuje zajednički nastup privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na Međunarodnom sajmu „Fruit Attraction” u Madridu, Španija, u periodu od 6. do 8. oktobra 2026. godine. Pravo učešća na „Fruit Attraction” sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji, a koji se bave izvozom svežeg voća i povrća. Ukoliko se prijavi više kompanija od očekivanog broja, odluka koje će firme biti podržane biće donesena na osnovu kriterijuma (ostvareni izvoz voća i povrća, broj zaposlenih, dosadašnje učešće na sajmovima, posedovanje sertifikata, inovativni proizvodi). Zainteresovani za učešće na ovom sajmu mogu da prijave najkasnije do 1. juna 2026. godine, slanjem PRIJAVE na imejl: poljoprivreda@pkv.rs.