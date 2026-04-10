Izmenjeno radno vreme Zdravstvenog centra u Mitrovici

Tokom predstojećih vaskršnjih praznika, radno vreme primarne zdravstvene zaštite Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica biće izmenjeno.

Opšta medicina – Ambulanta opšte medicine 3 – Dispanzer na Savi:

Od 10.04. do 13.04. 2026. godine od 07 : 00-20 : 00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće –

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i razvojno savetovalište (Dečiji dispanzer):

Od 10.04. do 13.04. 2026. godine od 07 : 00-20 : 00 časova

Stomatološka zdravstvena zaštita:

Od 10.04. do 13.04. 2026. godine od 07 : 00-14 : 00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći

pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.