Izmenjeno radno vreme Zdravstvenog centra u Mitrovici

Tokom predstojećih vaskršnjih praznika, radno vreme primarne zdravstvene zaštite Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica biće izmenjeno.
Opšta medicina – Ambulanta opšte medicine 3 – Dispanzer na Savi:
Od 10.04. do 13.04. 2026. godine od 07 : 00-20 : 00 časova
U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće –
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i razvojno savetovalište (Dečiji dispanzer):
Od 10.04. do 13.04. 2026. godine od 07 : 00-20 : 00 časova
Stomatološka zdravstvena zaštita:
Od 10.04. do 13.04. 2026. godine od 07 : 00-14 : 00 časova
Služba Hitne medicinske pomoći
pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.