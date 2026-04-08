Konkursi traju do 17. aprila

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2026. za koji je opredeljeno ukupno 14 miliona dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 50.000 dinara, a maksimalni ne može biti veći od dva miliona dinara. Pravo na podsticaje ostvaruju lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i to fizičko lice ili preduzetnik kao i privredno društvo, zemljoradnička i složena zadruga nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ali i verske zajednice, crkve i manastiri. Ovaj konkurs čiji je cilj unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini otvoren je zaključno sa 17. aprilom.