Cene soje uzletele, pšenica i ječam usporavaju (Video)

Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 2.996 tona robe, finansijske vrednosti 77.506.470,00 dinara. Cene kukuruza i sojinog zrna zabeležile su rast.

KUKURUZ:

Početak radne nedelje na tržištu kukuruza protekao je uz smanjenu aktivnost berzanskih učesnika. Tokom nedelje, došlo je do značajnog povećanja ponude, dok je tražnja ostala slabije izražena. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 21,80 do 22,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od pariteta. Ponder cena iznosila je 22,10 din/kg bez PDV-a (24,31 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 1,85% u odnosu na prethodnu nedelju.

PŠENICA:



Na tržištu pšenice nastavljena je povećana tražnja, usmerena ka pšenici sa nižim sadržajem proteina, dok je ponudu pretežno činila kvalitetnija pšenica. Hlebnim zrnom trgovalo se u cenovnom intervalu od 20,90 do 21,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,94 din/kg bez PDV-a (23,03 din/kg sa PDV-om). Statistički, cena ove ratarske kulture niža je za 0,17% u odnosu na prošlonedeljnu, što ne odražava realnu tržišnu situaciju. Na paritetu CPT kupac, trgovalo se pšenicom sa min. 11,5% proteina u cenovnom rasponu od 21,50 do 21,80 din/kg bez PDV-a.

SOJA:



Tržište soje karakterisala je povećana tražnja. Kako je aktivnost ponuđača bila veoma slaba ili u potpunosti izostajala, na strani tražnje beležio se uzlazni trend cene. Ipak, rast cena u tražnji nije uslovio i rast prometa jer je ponuda i dalje bila izražena od strane manjeg broja prodavaca i u manjim količinama. Prometovana cena sojinog zrna iznosila je 52,50 din/kg bez PDV-a (57,75 din/kg sa PDV-om), za 2,71% više u odnosu na prethodnu nedelju.

JEČAM & STOČNI JEČAM:



Kod stočnog ječma i dalje je evidentna izrazito slaba tražnja, te su ponude ove žitarice uglavnom ostajale bez konkretnih predloga za trgovanje od strane potencijalnih kupaca. Berzanski ugovor zaključen je za stočni ječam (hl 60kg) po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om).

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:



Od veštačkih đubriva, prometovana je UREA, granulisana u pakovanju 25/1 po ceni od 61,23 din/kg (520 eur/t) bez PDV-a, dok je cena za džambo vreće iznosila 57,71 din/kg (490 eur/t) bez PDV-a. KAN, 25/1, prometovan je po ceni od 47,69 do 47,82 din/kg (405-406 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)