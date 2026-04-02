“Tucijada” u MZ Blok B

Manifestacija „6. Tucijada” održaće se u MZ Blok B u Sremskoj Mitrovici, gde organizatori pripremaju 500 farbanih jaja koja će biti podeljena posetiocima, uz druženje, igru i takmičenja. Program počinje 10. aprila u 11 časova farbanjem jaja kod krsta, dok je 12. aprila u 17 časova planiran turnir u malom fudbalu. Centralni događaj biće 13. aprila u 12 časova, kada će se održati druženje i takmičenja u izboru najlepšeg jajeta, najjačeg jajeta, kao i takmičenje u kucanju jajima, uz slatkiše i nagrade za najuspešnije učesnike. Organizatori pozivaju sve građane da se pridruže i zajedno proslave jedan od najvećih hrišćanskih praznika u duhu zajedništva i radosti.