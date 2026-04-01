Jedna osoba poginula, 24 povređene u saobraćajnim nesrećama širom Srbije

preuzeta fotografija

Na putevima u Republici Srbiji registrovano je 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima su povređene 24 osobe. Jedna osoba je izgubila život. Povodom Svetskog dana borbe protiv alkoholizma, koji se obeležava prvog aprila, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Tokom prošle godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali su 55 saobraćajnih nesreća sa poginulim osobama i oko 1.400 saobraćajnih nesreća sa povređenim osobama, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije.