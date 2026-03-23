Slaba tražnja za kukuruzom na Produktnoj berzi (Video)

Robno-berzansko tržište karakterisala je slaba tražnja za kukuruzom, dok je kod pšenice bila izražena razlika u kvalitetu ponuđene i tražene robe. Cene đubriva nastavile su rast. Preko Produktne berze prometovano je 1.172 tona robe, finansijske vrednosti 29.307.760,00 dinara.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza, nakon dvonedeljnog rasta, tokom ove nedelje cena je zabeležila silazni trend. Slabo interesovanje berzanskih učesnika za trgovinom bilo je izraženo tokom cele nedelje, posebno na strani tražnje. Kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 21,50 do 22,30 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od pariteta. Ponder cena iznosila je 21,80 din/kg bez PDV-a (23,98 din/kg sa PDV-om), za 1,16% manje u odnosu na prethodnu nedelju.

PŠENICA:

Početak radne nedelje na tržištu pšenice bio je obeležen slabom ponudom. Kako je radna nedelja odmicala, došlo je do povećanja ponude, pri čemu je u ukupnoj ponudi veći deo zauzimala kvalitetnija pšenica, dok je fokus kupaca bio usmeren na pšenicu sa 11-12% proteina. Ovakav odnos ponude i tražnje značajno je otežavao trgovanje. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om). Ova cena ujedno predstavlja i ponder cenu, pokazujući rast od 1,32% u odnosu na sedam dana ranije.

PŠENICA (NOVI ROD):

Pšenicom novog roda (protein min. 11,5%) trgovalo se po ceni od 19,50 din/kg bez PDV-a (21,45 din/kg sa PDV-om). Interesovanje kupaca za sklapanjem terminskih ugovora bilo je konstantno, a cenovni nivo tražnje imao je uzlazni trend krajem nedelje, kada je iskazana i tražnja na paritetu CPT luka.

SOJA:

Na tržištu soje primetna je bila veća tražnja u odnosu na ponudu, a interesovanje kupaca mahom je bilo usmereno na paritet Bačke. Na strani ponude beležila se slaba aktivnost, pri čemu su ponuđene količine bile na višem cenovnom nivou nego što su kupci bili spremni da plate. Cenovni nesklad, kao i razlika u paritetima ponude i tražnje, uticali su na izostanak trgovanja ovom uljaricom.

STOČNI JEČAM:

Tržište ječma karakterisala je izrazita pasivnost na strani tražnje. Sa druge strane, ponuđači su kontinuirano bili prisutni na tržištu i u nastojanju da podstaknu tržišnu aktivnost, postepeno su korigovali cene naniže. Krajem nedelje zabeležena je tražnja za manje količine ječma, ali do zaključenja trgovinskih transakcija nije došlo.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Najviše volatilnosti zabeleženo je kod đubriva. Berzanski ugovori zaključeni su za UREU, prilovanu u pakovanju 25/1 po ceni od 54,77 do 55,35 din/kg (465-470 eur/t) bez PDV-a, dok je cena za džambo vreće iznosila 54,18 din/kg (460 eur/t) bez PDV-a. Kao i tokom prethodne nedelje, cenovne promene praćene su na dnevnom nivou, usled čega su ponuđači nudili manje količine za prodaju.

(Redakcija)