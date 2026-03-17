Večernja predstava “Đuka”

Ljubitelji pozorišne umetnosti imaće priliku da ovog četvrtka uživaju u snažnoj i emotivnoj drami na sceni u Sremskoj Mitrovici. Pozorište „Dobrica Milutinović” ugostiće 19. marta od 20 časova večernju predstavu „Đuka” Narodnog pozorišta „Toša Jovanović” iz Zrenjanina. Komad „Đuka” donosi složenu priču o porodici Mandić-Tesla, sa posebnim osvrtom na bezuslovnu podršku majke Đuke sinu Nikoli u trenucima kada ga ostatak porodice ne razume i smatra ga, uprkos ljubavi, nesposobnim za svakodnevni život. Drama osvetljava manje poznat period iz Teslinog života, kada napušta studije i odaje se kockanju, uvodeći publiku u intimnu porodičnu krizu i jedan od najosetljivijih trenutaka – prelomni period formiranja ličnosti. Autorka komada je mitrovačka književnica i dramaturg Milica Konstantinović, dobitnica nagrade „Branislav Nušić”, godišnjeg priznanja Udruženja dramskih pisaca Srbije, dok režiju potpisuje Ana Tomović. U predstavi igraju: Gordana Đurđević Dimić (Đuka, dobitnica Dobrčinog prstena za 2025. godinu), Anica Petrović, Sara Simović, Staša Milovanović, Sanja Radišić, Nataša Luković, Jelena Lončar, Stefan Juanin, Mirko Pantelić, Dejan Karlečik, Ivan Đorđević i Mateja Stevanović. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni pozorišta radnim danima od 8 do 15 časova, kao i dva sata pre početka predstave. Cena karte iznosi 600 dinara, dok je za organizovane grupne posete (osam i više gledalaca) cena 400 dinara po osobi. Studenti, učenici, penzioneri i osobe sa invaliditetom ostvaruju popust od 50 odsto, pa ulaznicu mogu kupiti po ceni od 300 dinara.