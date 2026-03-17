Najveća greenfield investicija iz Japana stiže u Inđiju

Kompanija Toyo Tires Srbija najavila je da će u četvrtak , 19. marta, položiti kamen temeljac za izgradnju Centra za istraživanje i razvoj u Inđiji, u okviru industrijskog kompleksa u kojem od 2022. posluje fabrika guma ovog japanskog proizvođača. Očekuje se, kako je najavljeno, da će otvaranju prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predstavnik „ Toyo Tires ” korporacije Satoru Morija i predstavnik Ambasade Japana u Srbiji Acuši Saito. Prema dokumentaciji, novi centar biće specijalizovana organizaciona jedinica kompanije namenjena istraživanju, razvoju i unapređenju procesa u proizvodnji automobilskih guma. Njegov cilj je razvoj novih i unapređenih proizvodnih rešenja koja bi trebalo dodatno da povećaju konkurentnost, efikasnost i održivost fabrike. Planirano je da objekat zauzme oko 6.000 m². U okviru centra biće organizovani eksperimentalni prostori za proizvodnju gume u manjem obimu, laboratorije za ispitivanje materijala, kancelarije za analizu i obradu podataka, kao i prostori za prezentacije i obuku zaposlenih. Proizvodnja gume u centru odvijaće se u ograničenom obimu – jednom nedeljno u trajanju od oko šest sati – a projekat ne predviđa povećanje ukupnog proizvodnog kapaciteta fabrike . Kako dalje prenosi eKapija, u objektu će raditi oko 20 zaposlenih, dok će povremeno biti organizovane prezentacije i obuke za do 60 gostiju. Planirano je i da deo istraživačko-razvojnih funkcija kompanije bude premešten iz Nemačke u Srbiju do kraja 2026. godine, čime bi Inđija dobila značajniju ulogu u globalnoj mreži razvoja tehnologije ovog proizvođača.