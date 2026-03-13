Danas ističe rok za prigovore na besplatnu rehabilitaciju

Danas ističe rok za prigovore na preliminarne rang-liste za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju u neku od 27 banja Srbije. Preliminarne liste, podsećamo, objavljene su na oglasnim tablama udruženja penzionera, Direkcije fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO u petak, 6. marta, a konačne rang-liste biće objavljene 19. marta, nakon što nadležna komisija razmotri prigovore koji budu podneti. Za upućivanje na besplatan banjski oporavak ove godine prijavilo se oko 68.500 korisnika, a pravo će ostvariti 22.079 penzionera. Ove godine za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvojeno je 1,16 milijardi dinara, saopšteno je iz PIO Fonda.