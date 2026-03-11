Bazar zdravlja povodom Svetskog dana bubrega (Foto)

Danas se širom sveta obeležava Svetski dan bubrega, dan posvećen podizanju svesti o značaju očuvanja zdravlja bubrega i prevenciji bolesti koje često mogu da prođu neprimećeno dok ne postanu ozbiljan problem. Tim povodom, Crveni krst Šid, u saradnji sa Domom zdravlja Šid i Društvom za borbu protiv dijabetesa, organizovao je bazar zdravlja na ulazu u pijacu u Šidu.

Građani imaju priliku da izmere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, dobiju savete zdravstvenih radnika i podsete se koliko je važno da redovno kontrolišu svoje zdravlje. Posebno je važno naglasiti da su dijabetes i povišen krvni pritisak među glavnim faktorima rizika za oboljenja bubrega.

Tim povodom pridružila su nam se i deca iz Predškolske ustanove ” Čarolija”, koja trenutno realizuju projekat ” Promocija zdravlja”, pa je ovo bila lepa prilika da i najmlađi, kroz praktičan primer, nauče koliko je važno da od malih nogu neguju zdrave navike i brinu o svom zdravlju.

Cilj ove akcije je da kroz preventivne preglede i razgovor sa građanima podignemo svest o značaju zdravih životnih navika i redovnih kontrola, jer pravovremeno otkrivanje rizika može značajno doprineti očuvanju zdravlja.