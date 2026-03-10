Sukobi na Bliskom istoku utiču i na Produktnu berzu (Video)

preuzeta fotografija

Svetska tržišta započela su nedelju sa značajnom volatilnošću usled geopolitičke situacije izazvane sukobom SAD i Izraela protiv Irana. U iščekivanju daljeg razvoja situacije, prateći dešavanja učesnici na domaćem tržištu reagovali su oprezno.

Preko Produktne berze, tokom ove nedelje, prometovano je 2.529 tona robe, pri čemu pšenica ostaje u fokusu. Finansijska vrednost prometovane robe iznosila je 58.123.910,00 dinara.

KUKURUZ

Na tržištu kukuruza početak radne nedelje protekao je uz slabu aktivnost tržišnih učesnika. Već od narednog dana, primetna je bila povećana ponuda izražena po višim cenama u odnosu na prethodne dane. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 21,40 do 21,50 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 21,46 din/kg bez PDV-a (23,60 din/kg sa PDV-om), pokazujući promenu od +1,04% u odnosu na prethodnu nedelju. Ipak, usled razlike u ceni na strani ponude i tražnje, promet je bio slab.

PŠENICA:

Dominantnu poziciju u trgovanju zauzela je pšenica, čineći 87% ukupnog nedeljnog prometa. Kao i kod kukuruza i kod pšenice je došlo do povećanja cena u ponudi, dok je cenovni nivo tražnje ostao stabilan, bez većih korekcija. Kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 20,00 do 20,20 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena hlebnog zrna iznosila je 20,06 din/kg bez PDV-a (22,06 din/kg sa PDV-om), pokazujući silazni trend (-0,47%) u odnosu na prošlonedeljna trgovanja. Tražnja izvoznika na paritetu CPT luka nije rezultirala zaključenjem ugovora.

Pšenicom novog roda trgovalo se po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om).

SOJA:

Slaba aktivnost ponuđača i kupaca sojinog zrna, uz razliku u cenovnim očekivanjima, uslovila je slab promet na ovom tržištu. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 48,50 din/kg bez PDV-a (53,35 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta. U odnosu na poslednji upoređujući podatak, cena je zadržala isti nivo.

JEČAM:

Kod stočnog ječma, aktivnost je bila izražena na strani ponude, dok je tražnja, tokom većeg dela radne nedelje, gotovo u potpunosti izostajala. Iako su ponuđači bili spremni na korekciju cena, usled slabe zainteresovanosti kupaca tek na kraju radne nedelje došlo je do trgovanja. Berzanski ugovor zaključen je za stočni ječam (hl 60kg) po ceni od 20,60 din/kg bez PDV-a (22,66 din/kg sa PDV-om).

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, kupoprodajni ugovor zaključen je za UREU, prilovanu 25/1 po ceni od 48,86 din/kg (415 eur/t) bez PDV-a, dok je UREA, prilovana u džambo vrećama prometovana na paritetu CPT kupac po ceni od 51,22 din/kg (435 eur/t) bez PDV-a.

Ove nedelje, u centru pažnje bio je plovni put- Ormuski moreuz, izuzetno važan za transport nafte, prirodnog gasa i đubriva, čija bi blokada za posledicu imala direktan uticaj na cene. Rast cena nafte povećava volatilnost na celom tržištu sirovina, a prvi znaci poskupljenja već su vidljivi. Ponuđači na domaćem tržištu podigli su cene azotnih đubriva.

(Redakcija)