Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 16. vikenda (Video)

Odigrane su utakmice 16. vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
GENERACIJA 2013:
FK “ PRVI MAJ “ RUMA – ŠF “ TRGOVAČKI “ S.MITROVICA 3:0
FK “ RADNIČKI CRVENI “ S.M – FK “ JEDINSTVO “ SP. 4:2
FK “ RADNIČKI BELI “ S.M – FK “ RADNIČKI “ ŠID 2:1
FK “ RADNIČKI BELI “ S.M – SFU “ PEMIJER 2020 “ VRDNIK 3:0
FK “ RADNIČKI CRVENI “ S.M – FK “ RADNIČKI BELI “ S.M 0:1
ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA – SFU “ PEMIJER 2020 “ VRDNIK 1:3
FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI – FK “ INĐIJA “ 3:1
GENERACIJA 2014:
GFK “ SLOVEN “ RUMA – ŽFK “ RUMA “ 3:0
ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA – ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA 0:7
ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA – FK “ RADNIČKI “ S.M 0:10
FK “ RADNIČKI “ IRIG – ŽFK “ RUMA “ 3:5
FK “ JEDINSTVO “ SP. ŠF “ TRGOVAČKI “ S.M. 1:7
GENERACIJA 2015:
ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA – FK “ SLOBODA “ DT. 2:4
ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA – RFC „ INĐIJA „ 1:5
FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK „ PRVI MAJ „ RUMA 4:1
FK „ BORAC „ MARTINCI – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID 0:4
GENERACIJA 2016:
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF “ SOCER KIDS 1” BIJELJINA 2:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF “ SOCER KIDS 2” BIJELJINA 5:0
FK „ SLOBODA „ DT. – FK „ POLET „ NIKINCI 3:0
ŠF “ TRGOVAČKI BELI “ S.M. – FK „ RADNIČKI „ ŠID 3:0
ŠF “ TRGOVAČKI PLAVI“ S.M. – RFC „ INĐIJA „ 0:4
GFK „ SLOVEN „ RUMA – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID 0:5
ŠF “ SOCER KIDS 2” BIJELJINA – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 1:5
ŠF “ SOCER KIDS 1” BIJELJINA – FK “ RADNIČKI “ SM 0:2
FK “ RADNIČKI “ SM – FK “ PRVI MAJ “ RUMA 3:0
GENERACIJA 2017:
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA 1:2
ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA – GFK „ SLOVEN „RUMA 0:3
ŠF “ JEDNOTA “ ŠID – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 7:4
FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK “ JEDINSTVO “ SP. 3:0
ŠF „ FUDBOLEND „ RUMA – ŠF “ LAVOVI 022” 1:10
FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI – FK “ SLOBODA “ DT 4:1
GENERACIJA 2018:
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ RADNIČKI „IRIG 6:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA 3:0
ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 3:7
FK „ DONJI SREM„ PEĆINCI – SFU „ PREMIJER 2020„ VRDNIK 3:0
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – FK “ JEDINSTVO “ SP. 3:0
GENERACIJA 2019:
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF “ SOCER KIDS” BIJELJINA 5:0
FK „ DONJI SREM„ PEĆINCI – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM 0:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 3:3
RAZVOJNA LIGA 2014-2015:
FK „ JADRAN „ GOLUBINCI– ŠF „ LAVOVI 022„ RUMA 1:2
ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA – FK „ HAJDUK „ BEŠKA 4:1
OFK „ LAĆARAK „ – GFK “ SLOVEN “ 2:6
