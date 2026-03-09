Za 7 dana na putevima u Srbiji nastradalo 16 osoba

preuzeta fotografija

U toku prethodne nedelje, na putevima u Republici Srbiji registrovano je 559 saobraćajnih nezgoda, u kojima je život izgubilo 16 osoba, a povređeno 234 osobe , saopštili su iz Uprave saobraćajne policije.

Sa povoljnijim vremenskim uslovima, na putevima se očekuje veći broj dvotočkaša. Zato podsećaju motocikliste i vozače mopeda da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju. Obavezno je nošenje zaštitne kacige koja može spasiti živote i značajno smanjiti posledice saobraćajnih nezgoda. Veoma je važno da motociklisti koriste zaštitnu opremu i budu vidljivi na putu. Apeluju na motocikliste da voze oprezno, bez naglih i rizičnih manevara , i da brzinu kretanja obavezno usklade sa ograničenjima i stanjem na kolovozu.