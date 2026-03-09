“Šahovska partija kao umetničko delo” u Galeriji Kuće Vojnovića

preuzeta fotografija

Kulturni centar Inđija u narednom periodu organizovaće za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za građanstvo , edukativne radionice u Galeriji Kuće Vojnovića. Radionice će imati za cilj da publici približe kulturno nasleđe i zaostavštinu Đorđa Vojnovića. Prva u nizu radionica biće na temu šaha i umetnosti-„Šahovska partija kao umetničko delo”. Veza između šaha i umetnosti proteže se kroz vekove, od početka nastajanja samih figura, do šaha kao teme u slikarstvu. Mnogi velemajstori , poput umetnika Marsela Dišana, smatrali su da su svi šahisti zapravo umetnici, jer u igri pronalaze lepotu i izraz. Kroz istoriju, šah je služio kao moćan simbol društvenog statusa, intelekta, pa čak i borbe protiv smrti. Svi zainteresovani više informacija mogu dobiti u petak, 13. marta, u 13.00 časova u Galeriji Kuće Vojnovića, na adresi Cara Dušana br. 3 , Inđija. Ulaz je besplatan, saopštavaju nadležni.