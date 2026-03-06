Usvojena Uredba o vanrednoj interventnoj podršci mlekarima

preuzeta fotografija

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima mleka u prahu za isporuku mleka u prahu proizvođačima konditorskih proizvoda, odnosno sladoleda, kojom se utvrđuje način sprovođenja vanredne interventne mere. Sredstva su obezbeđena za efikasno i pravovremeno sprečavanje , odnosno otklanjanje tržišnih poremećaja. Vanrednom interventnom merom obezbeđuje se finansijska podrška proizvođačima mleka u prahu. Podrška se dodeljuje na osnovu prihvaćene ponude za isporuku mleka u prahu proizvedenog od mleka domaćeg porekla. Ponuda mora biti izdata nakon 1. januara 2026. godine, a proizvođač mleka u prahu je u obavezi da isporuku realizuje proizvođaču konditorskih proizvoda, odnosno sladoleda, i to u skladu sa rešenjem propisanim ovom uredbom.