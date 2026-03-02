Na Produktnoj berzi za nedelju dana prodato 5.000 tona robe (Video)

preuzeta fotografija

Tokom poslednje nedelje februara, najatraktivnija roba za trgovanje na robno-berzanskom tržištu bila je pšenica. Ukupan promet preko Produktne berze iznosio je 5.000 tona, finansijske vrednosti 112.429.500,00 dinara.

KUKURUZ:

Broj aktivnih učesnika u trgovini kukuruzom bio je smanjen, naročito na strani tražnje. Ograničeno interesovanje kupaca vršilo je pritisak na cenovni nivo, usled čega je došlo do pada cene tokom nedelje. Ovakva tržišna situacija uticala je i na redukovanje ponude, ali je i pored smanjenog broja ponuđača ponuda ostala izraženija u odnosu na tražnju. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,00 do 21,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,24 din/kg bez PDV-a (23,36 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad cene od 3,47% u odnosu na prethodnu nedelju.

PŠENICA:

Dominantna kultura u trgovanju bila je pšenica, uzimajući udeo od 67% u ukupnom nedeljnom prometu. Strukturu kupaca činili su mlinari, domaći prerađivači i trgovci, a prometovana cena pšenice kretala se od 19,80 do 20,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,15 din/kg bez PDV-a (22,17 din/kg sa PDV-om). Prema statističkim podacima, cena ove ratarske kulture ostvarila je rast od 1,53% u odnosu na sedam dana ranije, čemu je doprinelo i trgovanje pšenicom sa 13% proteina. Usled slabe ponude, na paritetu CPT luka nije bilo zaključenih ugovora, iako je tražnja od strane izvoznika i dalje prisutna.

Značajno interesovanje kupci su pokazali i za trgovinu novim rodom pšenice, dok je ponuda bila slaba. Razlike u paritetima ponude i tražnje i u cenovnim očekivanjima, otežavale su postizanje dogovora. Berzanski ugovori za pšenicu novog roda (protein min. 11,5%) zaključeni su po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a, na paritetu FCA/CPT kupac.

SOJA:

Tokom ove nedelje, interesovanje i kupaca i ponuđača za trgovinu sojinim zrnom bilo je slabo. U opticaju su bile manje količine i na prodajnoj i na kupovnoj strani, a razlika u ceni bila je glavni faktor koji je uticao na izostanak prometa.

JEČAM:

Početak radne nedelje na tržištu ječma protekao je uz umerenu aktivnost ponuđača i slabu tražnju, koja je bila izražena na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu. Već od narednog dana, došlo je do povlačenja kupaca, te su ponude ove žitarice, do kraja radne nedelje, ostajale bez konkretnih reakcija od strane potencijalnih kupaca.

ĐUBRIVA:

Kada je reč o veštačkom đubrivu, prometovana je UREA, prilovana u pakovanju 25/1 po ceni od 48,87 din/kg (415 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)