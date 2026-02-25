Koncerti povodom dana muzičke škole

Povodom Dana škole, Muzička škola „Petar Krančević” organizuje svečane koncerte koji će okupiti učenike i profesore u duhu muzike, zajedništva i umetničke posvećenosti. U četvrtak 26. februara u Pozorištu, kao i u petak 27. februara u Mitrovačkoj gimnaziji. Kako je najavljeno, tokom dve koncertne večeri publika će imati priliku da čuje raznovrstan program koji predstavlja rezultat rada, truda i umetničkog sazrevanja naših učenika, kao i profesora koji ih predano vode kroz svet muzike. Obe večeri koncerti počinju u 19 sati.