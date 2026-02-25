Isplata penzija za februar

preuzeta fotografija

Isplata penzija za februar 2026. godine počinje 3. marta i trajaće do 10. marta, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti, kojima penzije počinju da pristižu već 3. marta.

Slede penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni, koji će svoj novac dobiti 4. marta. Isplata za ovu grupu vrši se preko tekućih računa, kao i na kućne adrese i šalterima pošte .

Penzioneri iz kategorije zaposleni penzije će primiti 9. marta na kućne adrese i šalterima pošte , dok će isplata preko tekućih računa za ovu kategoriju biti realizovana 10. marta.

Istog dana, 10. marta, penzije će biti isplaćene i penzionerima iz kategorije Republike bivše SFRJ.

Iz PIO fonda podsećaju penzionere da prate plan isplate u skladu sa kategorijom kojoj pripadaju, kao i načinom isplate koji su ranije odabrali.