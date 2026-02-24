Opitno gađanje na poligonu u Nikincima

Artiljerijsko opitno gađanje na poligonu u Nikincima najavljeno je za 27. februar od 8.00 do 19.00 časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovca, Jarkai Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti. U toku izvođenja gađanja na teritoriji vojnog poligona Nikinci postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila koji predstavljaju opasnost za lica koja im se približe ili ih diraju. Vojska upozorava stanovništvo da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje ili diranje nerasprsnutih zrna i da su pri nailasku na takva zrna dužni da o tome obaveste organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja u obavezi je da to prijavi Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, najkasnije do 6. marta 2026. godine.