Odluka o Akademiji “Sirmium”

Sremska Mitrovica je odlukom vojvođanske Skupštine dobila Akademiju strukovnih studija. Za tu odluku je na prošlonedeljnoj sednici glasalo 75 poslanika, od prisutnih 94 , i time je omogućeno da dosadašnja visoka škola radi kao samostalna Akademija „Sirmium”. Trenutno tu postoji 7 studijskih programa ; pored vaspitačkih studija, uvedeni su informatički i ekonomski smerovi , kao i programi za obrazovanje medicinskih sestara. Osnivanjem Akademije „Sirmijum” očekuje se unapređenje kvaliteta nastave, bolji uslovi studiranja i razvoj novih studijskih programa. Takođe, istaknuto je da će nova akademija doprineti jačem povezivanju s privredom i instituticijama , kao i ukupnom razvoju Sremske Mitrovice i regiona Srema.