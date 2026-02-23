Virtuelni muzej kulturnog nasleđa Donjeg Srema (Video)

preuzeta fotografija

Kulturni centar „Pećinci” uspešno je realizovao projekat „Virtuelni muzej nepokretnog kulturnog nasleđa u Donjem Sremu”, uz podršku Ministarstva kulture, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Opštine Pećinci. U prvoj fazi digitalizovano je 34 od 131 kulturnih dobara na teritoriji opštine Pećinci, obuhvatajući sakralne objekte, građevine, spomenike, tvrđavu i arheološka nalazišta u 15 naselja. Projekat je obuhvatao terenska istraživanja, fotografisanje, snimanje i izradu 3D virtuelnih tura, uz stručne tekstove koji pružaju istorijski i kulturni kontekst. Svi materijali dostupni su na interaktivnoj onlajn platformi Virtuelni muzej Pećinci namenjenoj učenicima, studentima, stručnjacima i turistima.