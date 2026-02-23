Mitrovačka skupština zaseda 24. februara

Na dnevnom redu ove nedeljne sednice Skupštine grada u Sremskoj Mitrovici biće urbanistički planovi, izmene odluka o primanjima funkcionera, programski dokumenti javnih preduzeća i ustanova, kao i pitanja raspolaganja gradskom imovinom. Odbornici će se izjasniti, između ostalog, o Planu detaljne regulacije solarne elektrane „Sunoleo SM” u katastarskoj opštini Sremska Mitrovica. Kako je ranije objavljeno , investitor tog projekta je firma Sunoleo SM, a planom je obuhvaćeno 31,9 hektara zemljišta, od čega je oko 18 hektara predviđeno za postavljanje solarnih panela. Preostali deo vodi se kao poljoprivredno zemljište, uz mogućnost kombinovanog korišćenja za poljoprivredu i proizvodnju električne energije. Usvajanjem PDR, Grad Sremska Mitrovica će dati pravni osnov za planiranje energetske infrastrukture na toj lokaciji. Sednica Skupštine grada zakazana je za utorak, 24. februar, sa početkom u 10 sati.