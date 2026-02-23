Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 14. vikenda (Video)

Odigrane su utakmice 14. vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
GENERACIJA 2013
RFC “ INĐIJA “– FK “ RADNIČKI BELI“ SM 0:5
FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI – ŠF “ TRGOVAČKI “ SM 5:0
SFU “ PREMIJER 2020 “ VRDNIK – FK “ JEDINSTVO “ SP. 0:3
GENERACIJA 2014
FK “ RADNIČKI “ SM. – FK “ RADNIČKI “ IRIG 2:0
ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA – GFK “ SLOVEN “ RUMA 1:10
ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA – ŠF “ TRGOVAČKI “ SM 4:2
GENERACIJA 2015
FK „ BORAC„ MARTINCI – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 1:2
FK “ RADNIČKI“SM.– GFK “ SLOVEN “ RUMA 1:0
ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA – FK “ PRVI MAJ “ RUMA 5:0
ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA – ŠF “ TRGOVAČKI “ SM. 2:1
FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI – FK “ RADNIČKI “ ŠID 1:4
GENERACIJA 2016
ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA – ŠF “ SOCER KIDS 1“ BIJELJINA 6:2
ŠF “ SOCER KIDS 1“ BIJELJINA ŠF “ SOCER KIDS 2“ BIJELJINA 7:3
ŠF “ SOCER KIDS 2“ BIJELJINA– FK “ RADNIČKI “ ŠID 3:0
GFK ” SLOVEN 1924”RUMA – RFC “ INĐIJA “ 3:7
FK „ JEDINSTVO„ S.PAZOVA – RFC “ INĐIJA “ 0:9
FK „ PRVI MAJ „ RUMA – ŠF „ PRAVE DAME „ N.BANOVCI 3:0
ŠF „ PRAVE DAME „ N.BANOVCI – SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK 3:0
FK „ JEDINSTVO„ S.PAZOVA – FK „ POLET „ NIKINCI 1:2
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID –FK ” RADNIČKI ” SM. 3:2
GENERACIJA 2017
GFK „ SLOVEN 1924„ RUMA – FK “ RADNIČKI “ IRIG 2:3
FK “ RADNIČKI “ ŠID – ŠF“ JEDNOTA “ ŠID 0:10
ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA – ŠF “ TRGOVAČKI PLAVI“ SM. 3:6
ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA – ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA 2:6
GENERACIJA 2018
SFU „ PREMIJER 2020 „ VRDNIK – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 0:3
ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA – FK “ RADNIČKI “ ŠID 4:0
ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA – ŠF “ TRGOVAČKI PLAVI“ SM. 4:0
FK „ DONJI SREM„ PEĆINCI – GFK „SLOVEN „ RUMA 0:5
FK “ RADNIČKI “ IRIG – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 1:3
GENERACIJA 2019
RFC „ INĐIJA „ – ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA 4:4
ŠF “ TRGOVAČKI “ SM – ŠF “ FUDBOLEND “ RUMA 1:1
ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA – FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI 3:3
RAZVOJNA LIGA 2014-2015
FK „ JADRAN „ GOLUBINCI – GFK “ SLOVEN “ RUMA 2:7
FK „ HAJDUK „ BEŠKA – GFK “ SLOVEN 1924 “ RUMA 4:10
ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA – ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA 0:10
ŠF “ SOCER KIDS “ BIJELJINA – ŠF “ FUDBOLEND “ RUMA 7:2
ŠF “ LAVOVI 022“ RUMA – ŠF “ FUDBOLEND “ RUMA 7:6
