Ana Brnabić u Temi Sremske

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, gošća Teme Sremske televizije, govoreći o aktuelnim društveno političkim temama u zemlji, rekla je da je incident koji se dogodio u Novom Sadu, na obeležavanju 200 godina Matice srpske crvena linija, posle koje se više ne ćuti jer su napadnuti stubovi srpske državnosti. Po svemu sudeći 2026. je izborna godina, na pitanje ko je danas opozicija u Srbiji I da li vlast ima konstruktivnu opoziciju, Brnabić je rekla da u republičkom parlamentu postoji takva opozicija, navodeci “Mi – Glas iz naroda” kao primer. Na pitanje o rekonstrukciji Vlade Srbije, rekla je da ta mogućnost postoji, kao I da o tome odlučuje premijer.

U emisiji je još bilo reči o uticaju geopolitičke tenzije na unutrašnju stabilnost Srbije, o formiranju Vojnog saveza između Hrvatske, Prištine i Albanije, o regionalnoj saradnji…. Emisija je na programu večeras od 20 sati, a repriza je sutra od 18 sati.