Nizak promet i pad cena na Produktnoj berzi u Novom Sadu (Video)

I tokom ove nedelje, nastavljeno je terminsko trgovanje novim rodom pšenice. Kada je reč o odmah operativnoj robi, izražena je bila slaba aktivnost tržišnih učesnika, što se odrazilo na promet i cene. Preko Produktne berze prometovano je 2.599 tona robe, finansijske vrednosti 62.848.520,00 dinara.
Na tržištu kukuruza, tokom čitave nedelje, aktivnost kupaca bila je niska, što je rezultiralo padom cene od 1,96% u odnosu na prethodnu nedelju. Interesovanje kupaca u najvećoj meri bilo je usmereno na kukuruz bez analize na aflatoksin, a berzanski ugovori zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 21,80 din/kg bez PDV-a (23,98 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu.
Tržište pšenice ponovo je bilo najaktivnije. Trgovalo se pšenicom sa 11-13% proteina, u cenovnom opsegu od 20,00 do 20,40 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,25 din/kg bez PDV-a (22,27 din/kg sa PDV-om). Kao i kod kukuruza, ponuda je premašivala tražnju, te je i ova ratarska kultura zabeležila pad cene (-0,28%) u odnosu na prethodnu sedmicu. Berzanski ugovori za novi rod pšenice zaključeni su po ceni od 19,00 do 19,30 din/kg bez PDV-a.
Tržište soje bilo je pasivno. Usled izrazito slabe tražnje, ponude ove uljarice često su ostajale bez reakcije potencijalnih kupaca, te je trgovanje u potpunosti izostalo.
Cene ječma u ponudi bile su više u odnosu na cene koje su kupci bili spremni da plate, što je uz slabu aktivnost kupovne strane dodatno doprinelo izostanku trgovanja.
Na tržištu đubriva, kupoprodajni ugovori zaključeni su za UREU, granulisanu u džambo vrećama po ceni od 51,80 din/kg (440 eur/t) bez PDV-a, AN, mađarski u pakovanju 25/1 po ceni od 47,09 din/kg (400 eur/t) bez PDV-a, dok je NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 prometovan po ceni od 53,56 din/kg (455 eur/t) bez PDV-a.
(Redakcija)