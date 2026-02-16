Nizak promet i pad cena na Produktnoj berzi u Novom Sadu (Video)

I tokom ove nedelje, nastavljeno je terminsko trgovanje novim rodom pšenice. Kada je reč o odmah operativnoj robi, izražena je bila slaba aktivnost tržišnih učesnika, što se odrazilo na promet i cene. Preko Produktne berze prometovano je 2.599 tona robe, finansijske vrednosti 62.848.520,00 dinara.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza, tokom čitave nedelje, aktivnost kupaca bila je niska, što je rezultiralo padom cene od 1,96% u odnosu na prethodnu nedelju. Interesovanje kupaca u najvećoj meri bilo je usmereno na kukuruz bez analize na aflatoksin, a berzanski ugovori zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 21,80 din/kg bez PDV-a (23,98 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu.

PŠENICA:

Tržište pšenice ponovo je bilo najaktivnije. Trgovalo se pšenicom sa 11-13% proteina, u cenovnom opsegu od 20,00 do 20,40 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,25 din/kg bez PDV-a (22,27 din/kg sa PDV-om). Kao i kod kukuruza, ponuda je premašivala tražnju, te je i ova ratarska kultura zabeležila pad cene (-0,28%) u odnosu na prethodnu sedmicu. Berzanski ugovori za novi rod pšenice zaključeni su po ceni od 19,00 do 19,30 din/kg bez PDV-a.

SOJA:

Tržište soje bilo je pasivno. Usled izrazito slabe tražnje, ponude ove uljarice često su ostajale bez reakcije potencijalnih kupaca, te je trgovanje u potpunosti izostalo.

JEČAM:

Cene ječma u ponudi bile su više u odnosu na cene koje su kupci bili spremni da plate, što je uz slabu aktivnost kupovne strane dodatno doprinelo izostanku trgovanja.

ĐUBRIVA:

Na tržištu đubriva, kupoprodajni ugovori zaključeni su za UREU, granulisanu u džambo vrećama po ceni od 51,80 din/kg (440 eur/t) bez PDV-a, AN, mađarski u pakovanju 25/1 po ceni od 47,09 din/kg (400 eur/t) bez PDV-a, dok je NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 prometovan po ceni od 53,56 din/kg (455 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)