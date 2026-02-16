Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 13. vikenda (Video)

Odigrane su utakmice 13. vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
FK “ PRVI MAJ “ RUMA – GFK “ SLOVEN “ RUMA 0:0
RFC “ INĐIJA “– FK “ RADNIČKI “ IRIG 2:1
FK „ JEDINSTVO „ S.PAZOVA– ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 1:2
RFC “ INĐIJA “– FK “ RADNIČKI “ IRIG 4:3
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – FK “ PRVI MAJ “ RUMA 7:0
ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA – FK „ JEDINSTVO „ SP 10:1
FK „ PRVI MAJ „ RUMA – FK „ SLOBODA „ DT 2:3
GFK „ SLOVEN „ RUMA – FK „ POLET „ NIKINCI 6:1
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID –GFK ” SLOVEN 1924”RUMA 1:0
OFK „ LAĆARAK „ – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID 1:4
FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI- ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 5:1
FK „ JEDINSTVO „ S.PAZOVA – GFK „ SLOVEN 1924„RUMA 0:9
GFK „ SLOVEN „ RUMA – FK “ RADNIČKI “ IRIG 3:1
FK „ SLOBODA „ D.TOVARNIK – ŠF “ FOOTBALLAND” RUMA 5:2
FK “ RADNIČKI “ ŠID – RFC “ INĐIJA “ 4:5
FK „ JEDINSTVO „ S.PAZOVA – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 2:7
RFC “ INĐIJA “– ŠF „ SLOBODA „ DT 7:0
FK „ DONJI SREM„ PEĆINCI – ŠF „ RADNIČKI „ ŠID 2:1
FK “ RADNIČKI “ IRIG – GFK „ SLOVEN „ RUMA 0:4
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ SLOBODA „ DT 3:5
FK „ JADRAN „ GOLUBINCI– FK „ HAJDUK „ BEŠKA 1:4
ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA – OFK “ OBILIĆ “ KUKUJEVCI 3:0
OFK „ LAĆARAK „ – RFC “ INĐIJA “ 3:3
ŠF “ LAVOVI 022“ RUMA – GFK “ SLOVEN 1924” RUMA 2:9
ŠF “ FOOTBALLAND” RUMA – FK „ ŠUMAR „ OGAR 3:0
