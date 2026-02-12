Ustanove kulture uoči Sretenja (Video)

preuzeta fotografija

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković posetila je Muzej Vojvodine, gde je sa direktorkom Čarnom Milinković razgovarala o dosadašnjim rezultatima rada, tekućim projektima i aktivnostima usmerenim na očuvanje i unapređenje kulturno-istorijskog nasleđa AP Vojvodine i Srbije. Kako je saopšteno iz Pokrajinske vlade, tokom posete, predsednica je obišla stalnu postavku odeljenja Muzeja – Muzej prisajedinjenja 1918, koja kroz autentične eksponate, arhivsku građu i dokumenta svedoči o jednom od ključnih događaja u istoriji i prisajedinjenju Kraljevini Srbiji.