Produktna berza: Prvi terminski ugovor za pšenicu rod 2026, pšenica preuzela primat u trgovanju

preuzeta fotografija

Tokom ove nedelje zaključen je prvi terminski ugovor za novi rod pšenice. Ukupan promet preko Produktne berze iznosio je 4.147 tona robe, finansijske vrednosti 98.542.180,00 dinara.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza, početkom nedelje, primetna je bila povećana ponuda i na višem cenovnom nivou u odnosu na prethodni period, dok je tražnja bila slabije izražena. Kako se radna nedelja bližila kraju, ponuđači su korigovali cene naniže, ali je aktivnost kupaca ostala slaba. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,35 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,24 din/kg bez PDV-a (24,46 din/kg sa PDV-om), za 0,19% više u odnosu na prethodnu sedmicu.

PŠENICA:



Najviše aktivnosti berzanskih učesnika zabeleženo je na tržištu pšenice. Ova ratarska kultura zauzela je primat u trgovanju, sa 65% udela u ukupnom nedeljnom prometu. U ponudi se nalazila pšenica čiji se sadržaj proteina kretao od 11 do 14,5%, te je tako zabeležen i širok cenovni raspon. Interesovanje kupaca ostalo je usmereno na pšenicu sa 11-12% proteina, a strukturu kupaca činili su mlinari i trgovci. Kupoprodajni ugovori zaključeni su po ceni od 20,00 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 20,31 din/kg bez PDV-a (22,34 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 1,51% u odnosu na prethodnu nedelju.

Prvi terminski ugovor zaključen je za pšenicu rod 2026. (protein min. 11,5%) po ceni od 19,00 din/kg bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om).

SOJA:



Sojinim zrnom trgovalo se po ceni od 48,70 din/kg bez PDV-a (53,57 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta. U odnosu na prethodnu nedelju, cena ove uljarice zabeležila je rast od 0,41%, ali je aktivnost i kupaca i ponuđača i dalje izuzetno niska.

JEČAM:



Najveća cenovna promena zabeležena je kod ječma , i to rast od 2,84% u odnosu na poslednji upoređujući podatak. Ipak, usled cenovnog spreda koji je konstantno bio prisutan na tržištu ječma, do većeg obima trgovanja nije došlo. Prometovana cena ječma iznosila je 21,70 din/kg bez PDV-a (23,87 din/kg sa PDV-om).

ĐUBRIVA:



Kada je reč o đubrivu, berzanski ugovori zaključeni su za UREU, pakovanu u pakovanju 25/1 po ceni od 50,64 din/kg (430 eur/t) bez PDV-a, dok je cena za džambo vreće iznosila 50,05 din/kg (425 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)