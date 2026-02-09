Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 12. vikenda

U nastavku takmičenja “Liga budućih šampiona” koje se održava u Rumi mlade fudbalske nade FK “Jednota” iz Šida igrale su protiv tima iz Inđije. U susretu dva najbolja tima, prvoplasiranog i drugoplasiranog na tabeli, pobedu su slavili šidski fudbaleri rezultatom 1:0. Izveštaj i sa ostalih utakmica koje su igrane proteklog vikenda su sledeći:
GENERACIJA 2013
FK “ PRVI MAJ “ RUMA – FK “ RADNIČKI CRVENI “ S.MITROVICA 1:0
GFK “ SLOVEN “ RUMA – SFU “ PEMIJER 2020 “ VRDNIK 3:0
FK “ INĐIJA “ – ŠF “ TRGOVAČKI “ S.MITROVICA 1:0
FK “ RADNIČKI “ ŠID – FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI 1:4
GENERACIJA 2014
GFK “ SLOVEN “ RUMA – RFC “ INĐIJA “ 0:1
ŠF “ TRGOVAČKI “ S.MITROVICA – FK “ RADNIČKI “ IRIG 10:1
ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA – ŽFK “ RUMA “ 3:4
GENERACIJA 2015
FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 2:1
FK „ BORAC „ MARTINCI – FK „ RADNIČKI „ SM 2:4
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – RFC „ INĐIJA „ 1:0
ŠF „ SLOBODA“ DT – FK „ RADNIČKI „ IRIG 6:0
GFK „ SLOVEN „ RUMA – ŠF „ TRGOVAČKI „ S.M. 5:0
GENERACIJA 2016
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- FK „ JEDINSTVO „ SP 3:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- FK „ SLOBODA „ DT 1:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- FK „ POLET „ NIKINCI 4:1
ŠF „ PRAVE DAME”N.BANOVCI – FK „ RADNIČKI „ ŠID 0:3
ŠF „ PRAVE DAME”N.BANOVCI –GFK”SLOVEN1924”RUMA 0:3
ŠF “ TRGOVAČKI PLAVI“ S.M. -ŠF “ TRGOVAČKI BELI “ S.M. 0:4
GFK „ SLOVEN „ RUMA – RFC „ INĐIJA „ 2:3
FK „ RADNIČKI „ S.M. – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 4:2
OFK „ LAĆARAK „ – FK „ PRVI MAJ „ RUMA 0:3
GENERACIJA 2017
ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 2:1
RFC „ INĐIJA „ – GFK „ SLOVEN „RUMA 1:1
GENERACIJA 2018
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ TRGOVAČKI BELI„ 6:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 8:1
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 7:1
ŠF „ RADNIČKI „ S.M. – ŠF „ SLOBODA „ DT 1:1
FK „ DONJI SREM„ PEĆINCI – FK „ P S K „ PUTINCI 2:0
FK “ RADNIČKI “ IRIG – RFC “ INĐIJA” 0:8
GENERACIJA 2019
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 5:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ TRGOVAČKI „ SM 1:4
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ FUDBOLEND „ RUMA 2:2
RAZVOJNA LIGA 2014-2015
FK „ JADRAN „ GOLUBINCI– ŠF „ OBILIĆ „ KUKUJEVCI 3:0
FK „ ŠUMAR „ OGAR – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM 1:2
RFC „ INĐIJA „ – FK „ HAJDUK „ BEŠKA 1:5
OFK „ LAĆARAK „ – ŠF „ FUDBOLEND „ RUMA 6:1
GFK “ SLOVEN “ – GFK “ SLOVEN 1924” RUMA 6:5
